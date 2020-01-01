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Премьер-лига. «Спартак» - «Локомотив». Текстовая трансляция
FootballHD
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В 20:30 мск. начинается матч 27-го тура чемпионата российской премьер-лиги между "Спартаком" и "Локомотивом" (стадион "Открытие Арена").В источнике
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Премьер-лига. «Спартак» - «Локомотив». Текстовая трансляция

Футбол на Куличках 13:25
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Спартак - Локомотив: где смотреть матч

Евро-футбол.ру вчера в 19:17
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