Футбол на Куличках

Премьер-лига. «Спартак» - «Локомотив». Текстовая трансляция

В 20:30 мск. начинается матч 27-го тура чемпионата российской премьер-лиги между "Спартаком" и "Локомотивом" (стадион "Открытие Арена").