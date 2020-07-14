«Спартак», «Зенит» и «Локомотив» заинтересованы в полузащитнике «Уфы»
Помимо «Спартака», узбекский футболист привлек внимание представителей «Зенита» и «Локомотива». Кроме того, в борьбу за узбекского футболиста может включиться и «Краснодар». Ранее Урунов проходил стажировку в академии «быков».В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, игроком «Уфы» Остоном Уруновым помимо «Спартака» интересуются «Локомотив» и «Зенит». Ранее об интересе «Спартака» к Урунову рассказал агент Александр Маньяков.