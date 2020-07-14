«Спартак», «Зенит» и «Локомотив» заинтересованы в полузащитнике «Уфы»

Помимо «Спартака», узбекский футболист привлек внимание представителей «Зенита» и «Локомотива». Кроме того, в борьбу за узбекского футболиста может включиться и «Краснодар». Ранее Урунов проходил стажировку в академии «быков».