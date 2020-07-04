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«Тамбов» обыграл «Спартак» в матче РПЛ
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Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл «Тамбову» со счетом 2:3 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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«Тамбов» обыграл «Спартак» в матче РПЛ

Коммерсантъ 13:23
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«Спартак» — «Тамбов»: видеотрансляция матча РПЛ

Спорт-Экспресс 09:30
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«Спартак» — «Тамбов». Прямая трансляция

Sport24.ru 09:13
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