Спартак — Ахмат 2:0

Судьи матча 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и грозненским "Ахматом" не засчитали гол красно-белых. В данную минуту на стадионе "Открытие Арена" москвичи принимают гостей из Грозного.