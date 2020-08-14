Московский «Спартак» одержал победу в матче с «Ахматом»

Футболисты московского "Спартака" обыграли грозненский "Спартак" на "Открытие Арена" в матче чемпионата России по футболу со счетом 2:0. Отличились Джордан Ларссон с пенальти на 52-й минуте и Эсекьель Понсе на 69-й минуте.