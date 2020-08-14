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Московский КомсомолецМосковский Комсомолец
Московский «Спартак» одержал победу в матче с «Ахматом»
Спорт-Экспресс
  • Коммерсантъ2:45
Футболисты московского "Спартака" обыграли грозненский "Спартак" на "Открытие Арена" в матче чемпионата России по футболу со счетом 2:0. Отличились Джордан Ларссон с пенальти на 52-й минуте и Эсекьель Понсе на 69-й минуте.В источнике
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«Отменили гол? Даже два?! А мы забьем еще!» «Спартак» показал «весь огонь» матча с «Ахматом»: видео

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