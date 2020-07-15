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Спартак — Ахмат 3:0
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В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитр Алексей Сухой отменил назначенный в ворота «Ахмата» пенальти после просмотра повтора.В источнике
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