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Георгий Черданцев: «Арсенал» получит свои моменты в матче со «Спартаком»
Спорт-Экспресс
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Комментатор Георгий Черданцев считает, что тульский "Арсенал" будет иметь шансы забить в матче 6-го тура чемпионата России против московского "Спартака".В источнике
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