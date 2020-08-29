Георгий Черданцев: «Арсенал» получит свои моменты в матче со «Спартаком»

Комментатор Георгий Черданцев считает, что тульский "Арсенал" будет иметь шансы забить в матче 6-го тура чемпионата России против московского "Спартака". В источнике