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«Спартак» — «Динамо» Москва. Прямая видеотрансляция
6 сентября «Динамо» дома победило — 3:2 ОТ. 5 января «Спартак» дома проиграл со счетом 0:3. Одолев «Куньлунь» 27 января, «Спартак» выиграл 3-й матч подряд и 30-й из 53 в сезоне.В источнике
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«Динамо» Москва — «Слован». Видеотрансляция

Sport24.ru вчера в 08:28
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