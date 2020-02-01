«Спартак» — «Динамо» Москва. Прямая видеотрансляция

6 сентября «Динамо» дома победило — 3:2 ОТ. 5 января «Спартак» дома проиграл со счетом 0:3. Одолев «Куньлунь» 27 января, «Спартак» выиграл 3-й матч подряд и 30-й из 53 в сезоне.