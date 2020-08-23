Спартак — Локомотив 1:1 (2-й тайм)

Хавбек московского "Локомотива" Алексей Миранчук получил травму в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Игрок покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра.