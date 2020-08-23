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Спартак — Локомотив 1:1 (2-й тайм)
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Хавбек московского "Локомотива" Алексей Миранчук получил травму в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Игрок покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра.В источнике
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Баринов и Ал. Миранчук получили травмы в матче со «Спартаком»

Sport24.ru 12:40 
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Алексей Миранчук заменен из-за травмы в 1-м тайме матча со «Спартаком»

Sports.ru 12:50
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Алексей Миранчук получил травму в матче со «Спартаком» и был заменен

Футбол России 12:49
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