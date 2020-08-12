НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
LiveSport.ruLiveSport.ru
«Спартак» претендует на защитника «Страсбура»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • LiveSport.ru
  • Sports.ru
  • ГЛАС.RU
  • Российская газета
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Ёлдаш
Защитник «Страсбура» Кенни Лала может продолжить карьеру в России, сообщает le10sport. По информации издания, 28-летний футболист близок к переходу в состав «Спартака».В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Кенни Лала может продолжить свою карьеру в составе «Спартака»

Ёлдаш 03:16
alt

СМИ: «Спартак» лидирует в борьбе за защитника «Страсбура»

Матч ТВ 01:22
alt

Le10sport: «Спартак» лидирует в борьбе за защитника «Страсбура»

Спорт-Экспресс 00:44
реклама
Главное
Новости