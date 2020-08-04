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«Спартак» договорился о переходе защитника «Атлетико Минейро»
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Бразилец Гуга продолжит карьеру в чемпионате России. Об этом сообщил журналист Виктор Морейра в своем Twitter. По его информации, защитник «Атлетико Минейро» согласовал контракт с московским «Спартаком».В источнике
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Подробнее о событии
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«Спартак» договорился о трансфере Гуги (Виктор Морейра)

Sports.ru 5 августа в 12:12
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«Атлетико Минейро» принял предложение «Спартака» по Гуге

Sport24.ru 5 августа в 12:44 
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Защитник Гуга перейдет в «Спартак» за 4,5 млн евро

Metaratings 5 августа в 12:38
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