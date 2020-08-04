«Спартак» договорился о переходе защитника «Атлетико Минейро»

Бразилец Гуга продолжит карьеру в чемпионате России. Об этом сообщил журналист Виктор Морейра в своем Twitter. По его информации, защитник «Атлетико Минейро» согласовал контракт с московским «Спартаком».