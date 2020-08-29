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«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ
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Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили составы на матч шестого тура чемпионата России.В источнике
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Подробнее о событии
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Шикарный гол Соболева в матче «Спартак» - «Арсенал». 1:1. ВИДЕО

Sport.ru 12:14
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Ларссон, Бакаев и Соболев — в старте «Спартака» на матч с «Арсеналом»

Матч ТВ 10:02
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Соболев забил 3-й гол в сезоне, у него 4 очка в 6 матчах РПЛ

Sports.ru 11:58
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