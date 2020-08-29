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«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ
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Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили составы на матч шестого тура чемпионата России.В источнике
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Футбол, РПЛ, Спартак - Арсенал, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru 10:29
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«Спартак» против «Арсенала». Прямая трансляция и лучшие моменты

Матч ТВ 10:45
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«Спартак» — «Арсенал». Стартовые составы

Sport24.ru 09:51 
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