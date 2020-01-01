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«Спартак» и ЦСКА назвали составы на игру
Футбол России
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Московские «Спартак» и ЦСКА объявили составы команд на матч четвертьфинальной стадии Кубка России по футболу, который начнется в 19:30 по местному времени.В источнике
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«Спартак» — ЦСКА: эфир после супердерби в Кубке. Live с Бушмановым — в 21.45

Спорт-Экспресс 13:20
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Дивеев сократил отставание ЦСКА в матче против «Спартака»

Советский спорт 11:51 
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«Спартак» — ЦСКА: составы команд на матч Кубка России

Чемпионат 10:32
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