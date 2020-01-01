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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
«Спартак» и ЦСКА проиграли, Мусаев и Карпин рвутся в Лигу чемпионов. Live — в 21.00
Inc-news.ru
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Сегодня завершился 21-й тур премьер-лиги.В источнике
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РПЛ. «Краснодар» в погоне за «Зенитом», ЦСКА горит в пламени ростовского матча

Inc-news.ru вчера в 15:48
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«Зенит» не забивает, отрыв сокращается. Что случилось?

Спорт-Экспресс вчера в 16:05
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