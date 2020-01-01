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«Спартак» и «Краснодар» проявляют интерес к хавбеку «Гремио»
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Футбольные клубы "Спартак" и "Краснодар" интересуются игроком ФК Бразилии "Гремио" Виктором Бобсином. Информацию предает новостное издание Calciomercato.В источнике
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«Краснодар» и «Спартак» интересуются бразильским полузащитником Бобсином

Metaratings 13:29
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Агент полузащитника «Гремио» отреагировал на слухи об интересе «Спартака» и «Краснодара» к игроку

Футбол России 14:22
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Агент опорника «Гремио» Бобсина про «Спартак» и «Краснодар»: «Не могу назвать клубы, но интерес из России есть»

Sports.ru 13:59
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