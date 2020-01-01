«Спартак» и «Лион» продолжают переговоры по Тете

Переговоры "Спартака" и "Лиона" по Кенни Тете продолжаются. Однако переход голландца в московский клуб задерживается из-за позиции агента футболиста Мино Райолы. Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский "Спартак" не оставил попыток приобрести защитника "Лиона" Кенни Тете.