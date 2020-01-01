«Спартак» и «Лион» продолжают переговоры по Тете
Переговоры "Спартака" и "Лиона" по Кенни Тете продолжаются. Однако переход голландца в московский клуб задерживается из-за позиции агента футболиста Мино Райолы. Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский "Спартак" не оставил попыток приобрести защитника "Лиона" Кенни Тете.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», «Спартак» продолжает вести переговоры по защитнику «Лиона» Кенни Тете. Московский клуб все еще рассчитывает приобрести 24-летнего игрока, но сделка тормозит из-за переговоров с агентом футболиста Мино Райолой.