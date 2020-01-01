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«Спартак» и «Лион» продолжают переговоры по Тете
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Переговоры "Спартака" и "Лиона" по Кенни Тете продолжаются. Однако переход голландца в московский клуб задерживается из-за позиции агента футболиста Мино Райолы. Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский "Спартак" не оставил попыток приобрести защитника "Лиона" Кенни Тете.В источнике
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С чего всё начиналось
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Стало известно, почему завис трансфер Тете в «Спартак»

Как стало известно «СЭ», «Спартак» продолжает вести переговоры по защитнику «Лиона» Кенни Тете. Московский клуб все еще рассчитывает приобрести 24-летнего игрока, но сделка тормозит из-за переговоров с агентом футболиста Мино Райолой.
Спорт-Экспресс 08:48
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«Спартак» не может договориться с Райолой о трансфере Тете из «Лиона»

Metaratings 09:40
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СМИ рассказали о трудностях в переговорах «Спартака» с агентом футболиста «Лиона» Тете

RT на русском 09:28
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«Спартак» не может подписать защитника «Лиона» Тете из-за Райолы («Спорт-Экспресс»)

Sports.ru 09:28
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