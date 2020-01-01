«Спартак» и «Лион» продолжают переговоры по Тете

Кенни Тете, выступающий за французский футбольный клуб «Лион», по-прежнему имеет все шансы перебраться в московский «Спартак» По данным информационного издания «Спорт-Экспресс», переговоры между «красно-белыми» и представителями защитника возобновились.