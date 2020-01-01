«Спартак» и «Лион» продолжают переговоры по Тете
Кенни Тете, выступающий за французский футбольный клуб «Лион», по-прежнему имеет все шансы перебраться в московский «Спартак» По данным информационного издания «Спорт-Экспресс», переговоры между «красно-белыми» и представителями защитника возобновились.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», «Спартак» продолжает вести переговоры по защитнику «Лиона» Кенни Тете. Московский клуб все еще рассчитывает приобрести 24-летнего игрока, но сделка тормозит из-за переговоров с агентом футболиста Мино Райолой.