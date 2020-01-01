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«Спартак» и «Локо» назвали составы на московское дерби
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Стали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 27-го тура Российской премьер-лиги.В источнике
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Названы стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 27-го тура РПЛ

Metaratings 12:29
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«Спартак» и «Локомотив» назвали составы на дерби

Матч ТВ 12:29
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«Спартак» — «Локомотив»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ

Чемпионат 12:24
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