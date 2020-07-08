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«Спартак» и «Локо» назвали составы на московское дерби
Metaratings
  • Телеканал 360°0:57
  • Городовой0:30
Стали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 27-го тура Российской премьер-лиги.В источнике
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Мурило и Айртон лучшие, в атаке - печаль. Оценки за матч «Спартак» - «Локомотив»

Футбол России вчера в 16:28
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Sport24.ru вчера в 14:32 
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«Спартак» – «Локомотив» – 1:1: видеообзор центрального матча 27-го тура РПЛ

Metaratings вчера в 16:24
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