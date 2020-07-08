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«Спартак» и «Локо» назвали составы на московское дерби
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Стали известны составы «Спартака» и «Локомотива» на матч 27-го тура Российской премьер-лиги.В источнике
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Спартак – Локомотив 1:1 (2 тайм) текстовая

Футбол России 13:37
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«Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ

РИА Новости 12:38
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Сёмин прибыл на матч «Спартак» — «Локомотив»

Чемпионат 13:29
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