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Газета.RuГазета.Ru
«Спартак» и «Локомотив» поспорят за полузащитника «Кайсериспора»
Нева Спорт
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Игрок "Кайсериспора" Бернарду Менса заинтересовал два клуба чемпионата России. Как информирует Ghana Web, на футболиста положили глаз "Локомотив" и "Спартак".В источнике
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«Спартак» и «Локомотив» интересуются ганским полузащитником «Кайсериспора»

Sport24.ru 02:21 
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СМИ: «Спартак» и «Локомотив» поспорят за хавбека «Кайсериспора»

Sportbox.RU 02:06
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СМИ: «Спартак» и «Локомотив» поспорят за хавбека «Кайсериспора»

Матч ТВ 02:06
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