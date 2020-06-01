«Спартак» и «Локомотив» поспорят за полузащитника «Кайсериспора»

Игрок "Кайсериспора" Бернарду Менса заинтересовал два клуба чемпионата России. Как информирует Ghana Web, на футболиста положили глаз "Локомотив" и "Спартак".