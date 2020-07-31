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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
«Спартак» и «Локомотив» сыграют 23 августа
Спорт-Экспресс
  • Телеканал Санкт-Петербург0:39
В рамках 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» сыграет с «Локомотивом».В источнике
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РПЛ опубликовала полное расписание первых шести туров

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Точное расписание матчей Тинькофф РПЛ с 1 по 6 тур

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РПЛ опубликовала подробное расписание игр первых 6 туров

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