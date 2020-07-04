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«Спартак» и «Тамбов» объявили составы на матч чемпионата России
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Московский "Спартак" и "Тамбов" объявили стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.В источнике
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«Спартак» — «Тамбов»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Чемпионат 10:23
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«Спартак» — «Тамбов». Стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

Sport24.ru 10:23 
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Крал и Соболев в стартовом составе на матч «Спартака» и «Тамбова»

Футбол России 10:20
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