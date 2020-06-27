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«Спартак» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ
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Главные тренеры московского "Спартака" и "Уфы" Доменико Тедеско и Вадим Евсеев объявили стартовые составы на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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