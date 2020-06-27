«Спартак» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ

Главные тренеры московского "Спартака" и "Уфы" Доменико Тедеско и Вадим Евсеев объявили стартовые составы на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).