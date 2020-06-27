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«Спартак» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ
Евро-футбол.ру
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Главные тренеры московского "Спартака" и "Уфы" Доменико Тедеско и Вадим Евсеев объявили стартовые составы на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Подробнее о событии
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«Спартак» – «Уфа». Соболев – в запасе, Гапонов сыграет с первых минут

Советский спорт 08:54
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«Спартак» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ

Газета.Ru 08:35
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«Спартак» — «Уфа». Стартовые составы

Sport24.ru 08:32 
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