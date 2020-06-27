НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата РоссииЛидеры фанатского движения «Спартака» задержаны в МосквеТренер «Спартака» прокомментировал повреждение ЛарссонаЕщенко назвал «отскоком» ничью «Уфы» в игре со «Спартаком»Федун заявил об усугубившей проблемы судейства системе VARГлавноеСмолов помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»«Локомотив» обыграл «Рубин» в чемпионате России по футболуТренер «Спартака» прокомментировал повреждение ЛарссонаКарпин объяснил замену Шомуродова в матче с «Арсеналом»Глушенков об инциденте с Дзюбой: «Пускай это останется между нами»Газета.Ru«Спартак» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 24-го тура РПЛSoccer.ru8Soccer.ruЕвро-футбол.руГазета.RuLiveSport.ruМатч ТВBookmaker-ratings.ruСпорт-ЭкспрессСоветский спортГлавные тренеры московского "Спартака" и "Уфы" Доменико Тедеско и Вадим Евсеев объявили стартовые составы на матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике КомментироватьПодробнее о событии ВАР беспощаден к «Спартаку». Два спорных момента — оба в пользу «Уфы»Спорт-Экспресс 12:45Спартак – Уфа 0:0 текстоваяФутбол России 09:37«Спартак» – «Уфа». Соболев – в запасе, Гапонов сыграет с первых минутСоветский спорт 08:54рекламаЕщё по теме«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата РоссииЛидеры фанатского движения «Спартака» задержаны в МосквеТренер «Спартака» прокомментировал повреждение ЛарссонаЕщенко назвал «отскоком» ничью «Уфы» в игре со «Спартаком»Федун заявил об усугубившей проблемы судейства системе VARГлавноеСмолов помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»«Локомотив» обыграл «Рубин» в чемпионате России по футболуТренер «Спартака» прокомментировал повреждение ЛарссонаКарпин объяснил замену Шомуродова в матче с «Арсеналом»Глушенков об инциденте с Дзюбой: «Пускай это останется между нами»Новости