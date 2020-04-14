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«Спартак» и «Зенит» обменялись подколками в Twitter
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Пресс-службы «Зенита» и «Спартака» обменялись шутками в Twitter на английском языке.В источнике
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«Зенит» и «Спартак» потроллили друг друга в «Твиттере»

Чемпионат 13:15
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«Зенит» и «Спартак» обменялись колкостями в твиттере

Sport24.ru 12:07 
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«На семь мест выше вас». «Зенит» ответил «Спартаку» на вопрос о том, где проводит карантин

Матч ТВ 11:40
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