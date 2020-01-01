«Спартак» интересуется бразильским защитником Пикачу

Москва, 11 июня 2020, 12:32 — REGNUM Московский «Спартак» интересуется защитником бразильского клуба «Васко да Гама» Яго Пикачу. Об этом 11 июня сообщает Atencao Vascainos.