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«Спартак» интересуется нападающим из Буркина-Фасо
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Африканский нападающий может перейти в московский "Спартак". Красно-белые заинтересовались форвардом "Клуб Африкэн" из Туниса.В источнике
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Агент Компаоре отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

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