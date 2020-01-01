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«Спартак» интересуется полузащитником «Тулузы» Сангаре
Матч ТВ
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Полузащитник "Тулузы" Ибрагим Сангаре попал в сферу интересов "Спартака". 22-летний ивуарийский хавбек выступает за французский клуб с 2016 года.В источнике
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