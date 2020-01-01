«Спартак» интересуется полузащитником «Лестера» Силвой
Полузащитник «Лестера» Адриен Силва может перейти в «Спартак». При этом, по информации источника, трансфер пока маловероятен, так как на португальца пришел негативный скаутский отчет. Также минусом игрока называется его возраст — португальцу 31 год.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», полузащитник «Лестера» Адриен Силва может стать игроком «Спартака». При этом пока прогноз по сделке отрицательный — на футболиста пришел негативный скаутский отчет. Также из минусов — возраст игрока — ему 31 год.