НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
MetaratingsMetaratings
«Спартак» интересуется полузащитником «Лестера» Силвой
Metaratings
  • Metaratings
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • Нева Спорт
  • ГЛАС.RU
  • Soccer.ru
Полузащитник «Лестера» Адриен Силва может перейти в «Спартак». При этом, по информации источника, трансфер пока маловероятен, так как на португальца пришел негативный скаутский отчет. Также минусом игрока называется его возраст — португальцу 31 год.В источнике
1
С чего всё начиналось
alt

Полузащитник «Лестера» может перейти в «Спартак»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Лестера» Адриен Силва может стать игроком «Спартака». При этом пока прогноз по сделке отрицательный — на футболиста пришел негативный скаутский отчет. Также из минусов — возраст игрока — ему 31 год.
Спорт-Экспресс 02:55
Подробнее о событии
alt

«Спартак» интересуется полузащитником «Лестера» Силвой

Metaratings 04:43
alt

«Спартак» рассматривает кандидатуру чемпиона Европы-2016

Матч ТВ 03:36
alt

«Спартак» рассматривает кандидатуру чемпиона Европы-2016

Sportbox.RU 03:36
реклама
Главное
Новости