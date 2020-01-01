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MetaratingsMetaratings
«Спартак» интересуется полузащитником «Олимпиакоса» Гильерме
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Как стало известно Metaratings.ru, полузащитник «Олимпиакоса» Гильерме может продолжить карьеру в России. В услугах 29-летнего бразильского опорного хавбека заинтересован «Спартак», который уже начал предварительные переговоры по трансферу игрока.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Спартак» интересуется полузащитником «Олимпиакоса» Гильерме

"Спартак" интересуется полузащитником "Олимпиакоса" Гильерме Как стало известно Metaratings.ru, полузащитник "Олимпиакоса" Гильерме может продолжить карьеру в России.
Metaratings 07:06
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Источник: Агент полузащитника «Олимпиакоса» Гильерме подтвердил интерес «Спартака»

Советский спорт 12:25
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«Спартак» заинтересовался 29-летним опорником «Олимпиакоса»

Чемпионат 12:19
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«Спартак» хочет подписать хавбека «Олимпиакоса» Гильерме

Sports.ru 11:35
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