«Спартак» интересуется полузащитником «Олимпиакоса» Гильерме

Как стало известно Metaratings.ru, полузащитник «Олимпиакоса» Гильерме может продолжить карьеру в России. В услугах 29-летнего бразильского опорного хавбека заинтересован «Спартак», который уже начал предварительные переговоры по трансферу игрока.