«Спартак» интересуется полузащитником «Уфы» Уруновым

Информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров на собственном ютуб-канале. На прошлой неделе генеральным директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, работавший ранее в «Уфе». Урунов на рынке стоит 900 тысяч евро.