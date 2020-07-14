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Бомбардир.руБомбардир.ру
«Спартак» интересуется полузащитником «Уфы» Уруновым
Metaratings
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • Bookmaker-ratings.ru
Информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров на собственном ютуб-канале. На прошлой неделе генеральным директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, работавший ранее в «Уфе». Урунов на рынке стоит 900 тысяч евро.В источнике
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С чего всё начиналось
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Полузащитник «Уфы» Урунов интересен «Спартаку», «Локомотиву», «Зениту» и «Краснодару»

Как стало известно Sport24, игроком «Уфы» Остоном Уруновым помимо «Спартака» интересуются «Локомотив» и «Зенит». Ранее об интересе «Спартака» к Урунову рассказал агент Александр Маньяков.
Sport24.ru 15:21 
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Три топ-клуба РПЛ могут перехватить Урунова у «Спартака»

Soccer.ru 18:45
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СМИ: Урунов интересен «Спартаку», «Локомотиву», «Краснодару» и «Зениту»

Sportbox.RU 15:55
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Три топ-клуба РПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Уфы» Урунову

Газета.Ru 15:52
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