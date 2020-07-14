«Спартак» интересуется полузащитником «Уфы» Уруновым
Информацию сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров на собственном ютуб-канале. На прошлой неделе генеральным директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, работавший ранее в «Уфе». Урунов на рынке стоит 900 тысяч евро.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, игроком «Уфы» Остоном Уруновым помимо «Спартака» интересуются «Локомотив» и «Зенит». Ранее об интересе «Спартака» к Урунову рассказал агент Александр Маньяков.