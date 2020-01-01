«Спартак» интересуется защитниками «Стандарда» и «Атлетико Минейро»
Московский "Спартак" намерен укрепить линию обороны и присматривается к защитнику "Атлетико Минейро" Гуге Гомесу. Его трансферная стоимость оценивается в районе 1.5-3 миллионов евро. Гуга Гомес - правый защитник, ему 21 год.В источнике
С чего всё начиналось
Трансферная стоимость может составить в районе 1,6-3 миллиона евро. Неделю назад представитель «Спартака» провел переговоры с президентом «Атлетику». В бразильском клубе теперь ожидают официальное предложение из России, которое пока не поступило.