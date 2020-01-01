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«Спартак» интересуется защитниками «Стандарда» и «Атлетико Минейро»
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Московский "Спартак" намерен укрепить линию обороны и присматривается к защитнику "Атлетико Минейро" Гуге Гомесу. Его трансферная стоимость оценивается в районе 1.5-3 миллионов евро. Гуга Гомес - правый защитник, ему 21 год.В источнике
С чего всё начиналось
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Бразильский защитник близок к переходу в «Спартак»

Трансферная стоимость может составить в районе 1,6-3 миллиона евро. Неделю назад представитель «Спартака» провел переговоры с президентом «Атлетику». В бразильском клубе теперь ожидают официальное предложение из России, которое пока не поступило.
Спорт-Экспресс 06:30
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«Спартак» провел переговоры «Атлетико Минейро» о трансфере защитника Гомеса

Футбол России 08:20
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«Спартак» близок к подписанию защитника «Атлетико Минейро» Гуги («СЭ»)

Sports.ru 07:48
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«Спартак» интересуется защитниками «Стандарда» и «Атлетико Минейро»

Sport.ru 07:44
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