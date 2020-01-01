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«Спартак» хочет подписать полузащитника «Милана»
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Полузащитник "Милана" Диего Лаксальт попал под трансферный прицел столичного "Спартака", - об этом сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.В источнике
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