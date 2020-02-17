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«Спартак» хочет приобрести форварда «Фейеноорда»
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Московский "Спартак" хочет приобрести форварда "Фейеноорда" Стевена Бергхейса, сообщает Feyenoord TransferMarkt. По информации источника. сумма трансфера может составить $1 млн.В источнике
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«Спартак» хочет летом приобрести полузащитника «Фейеноорда»

Советский спорт 04:14 
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«Спартак» хочет летом купить полузащитника «Фейеноорда» Бергейса

Sport24.ru 03:42 
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«Спартак» хочет летом подписать нападающего «Фейенорда»

Sportbox.RU 02:54
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