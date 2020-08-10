«Спартак» хочет приобрести хавбека «Олимпиакоса»

Московский "Спартак" хочет приобрести хавбека греческого "Олимпиакоса" Гильерме, передает Metaratings.ru. "Наше агентство уже получало запросы из России касаемо вероятного перехода Гильерме в московский клуб", - сказал агент футболиста Джуниор Педроса.