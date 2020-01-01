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«Спартак» хочет уволить главного тренера
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Тренер заявил, что это был матч учеников против учителей.В источнике
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Тедеско заявил Федуну, что увольнение Цорна для него - не проблема

Футбол России 05:21
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Тедеско сообщил Федуну, что для него не является проблемой увольнение Цорна

Metaratings 04:52
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«СЭ»: В «Спартаке» недовольны словами Тедеско об «учениках». Тренера могут уволить

Матч ТВ вчера в 14:39
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