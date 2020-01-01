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«Спартак» купит ещё одного игрока этой зимой
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Напомним, текущей зимой «Спартак» уже приобрел форварда Александра Соболева у самарских «Крыльев Советов». Москвичи взяли нападающего в аренду с последующим правом выкупа.В источнике
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