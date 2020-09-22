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«Спартак» и «Тоттенхэм» могут договориться об аренде Сержа Орье
ODDS.ru
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В 2017 году "Тоттенхэм" подписал Орье за 26 млн евро. За три сезона ивуариец провёл 83 матча, забив шесть мячей.В источнике
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«Спартак» может арендовать у «Тоттенхэма» Сержа Орье с правом выкупа

Чемпионат 02:34
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TMW: «Спартак» рассчитывает взять Орье в аренду

Матч ТВ 01:50
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«Спартак» хочет арендовать Орье у «Тоттенхэма» с правом выкупа (Джанлуиджи Лонгари)

Sports.ru 01:30
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