НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Химки» отказались от выхода в РПЛ в следующем сезонеЮран: «„Химки“ готовятся к выступлению в РПЛ в следующем сезоне»Червиченко назвал слухи о сотрудничестве «Спартака» и «Химок» шпилькой в адрес «Зенита» и «Газпрома»В «Химки» инвестирует не «Спартак», а «Ростов»Колосков высказался о возможном сотрудничестве «Спартака» и «Химок»Главное«Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Олимп - Кубка РоссииФигуристка Александровская погибла после падения из окнаРоссийский боец Царукян бросил вызов Яквинте«Арсенал» не пустил «Манчестер Сити» в финал Кубка АнглииИгроки «Барселоны» хотят видеть Клюйверта главным тренером командыSoccer.ru«Спартак» может финансово обеспечить «Химкам» выход в РПЛФутбол России19Футбол РоссииГазета.RuPrognozistSport.rbc.ruSportbox.RUBookmaker-ratings.ruRT на русскомТульский футболМатч ТВСпорт-ЭкспрессSoccer.ruSports.ruЕвро-футбол.руСпорт день за днемНева СпортMockva.ruЧемпионатODDS.ruSoccernews.ruСтал известен клуб, который (по слухам) может финансово помочь «Химкам» с выходом в РПЛ.Этим клубом является "Спартак".В источнике Комментировать41Подробнее о событии Селюк: «Сотрудничество „Спартака“ и „Химок“ стало бы суперпроектом»Sport24.ru 03:01 Газизов прокомментировал информацию о сотрудничестве «Спартака» и «Химок»Газета.Ru вчера в 08:23Газизов: до моего прихода проводились какие-то встречи с «Химками»Футбол России вчера в 09:03рекламаЕщё по теме«Химки» отказались от выхода в РПЛ в следующем сезонеЮран: «„Химки“ готовятся к выступлению в РПЛ в следующем сезоне»Червиченко назвал слухи о сотрудничестве «Спартака» и «Химок» шпилькой в адрес «Зенита» и «Газпрома»В «Химки» инвестирует не «Спартак», а «Ростов»Колосков высказался о возможном сотрудничестве «Спартака» и «Химок»Главное«Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Олимп - Кубка РоссииФигуристка Александровская погибла после падения из окнаРоссийский боец Царукян бросил вызов Яквинте«Арсенал» не пустил «Манчестер Сити» в финал Кубка АнглииИгроки «Барселоны» хотят видеть Клюйверта главным тренером командыНовости