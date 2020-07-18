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«Спартак» может финансово обеспечить «Химкам» выход в РПЛ
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Стал известен клуб, который (по слухам) может финансово помочь «Химкам» с выходом в РПЛ.Этим клубом является "Спартак".В источнике
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