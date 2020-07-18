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У московского «Спартака» может появиться свой фарм-клуб в РПЛ
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Ранее появилась информация, что один из топ-клубов чемпионата России по футболу может оказать финансовую поддержку «Химкам» в обмен на сотрудничество в части обмена игроками.В источнике
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Подробнее о событии
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Газизов о «Химках»: «Проводились встречи до моего прихода, но всерьез партнерство не рассматривалось»

Sports.ru 08:46
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Газизов прокомментировал информацию о сотрудничестве «Спартака» и «Химок»

Газета.Ru 08:23
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Газизов: «Сотрудничество „Спартака“ и „Химок“? Проводились встречи, но официальных предложений не поступало»

Sport24.ru 08:12 
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