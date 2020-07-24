НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
«Спартак» может приобрести защитника «Црвены Звезды» Дегенека
ODDS.ru
  • ODDS.ru
  • Sports.ru
  • Телеканал 360°
  • Футбол России
  • LiveSport.ru
  • RT на русском
  • Bookmaker-ratings.ru
  • РБК спорт
  • Metaratings
  • Тульский футбол
Столичный "Спартак" может приобрести защитника "Црвены Звезды" Милоша Дегенека.В источнике
5
Подробнее о событии
alt

Защитник сборной Австралии и «Црвены Звезды» попал в сферу интересов «Спартака»

Футбол России 13:29
alt

СМИ: «Спартак» может усилиться защитником «Црвены Звезды»

Матч ТВ 13:18
alt

«Спартак» интересуется австралийским защитником Дегенеком

Metaratings 13:10
реклама
Главное
Новости