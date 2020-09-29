«Спартак» может вернуть старую эмблему

По информации источника, красно-белые могут вернуть старый вариант эмблемы, изображенной в виде ромба в цветах команды без футбольного мяча внутри буквы "С". Выпустить форму с ретро-мотивами в "Спартаке" рассчитывают в 2022 году, клуб ведет переговоры об этом со своим техническим спонсором.