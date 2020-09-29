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Российская газетаРоссийская газета
«Спартак» может вернуть старую эмблему в 2022 году
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Руководство столичного "Спартака" рассматривает вариант возвращения старой эмблемы в год столетия клуба - в 2022 году. Об этом информирует championat.com. Речь о красно-белом ромбе без футбольного мяча внутри буквы "С". В "Спартаке" рассчитывают использовать эту эмблему в форме с ретро-мотивами.В источнике
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С чего всё начиналось
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Газизов рассказал, почему «Спартак» планирует вернуть старую эмблему

Эмблема «Спартака» без футбольного мяча использовалась в разных вариациях с 1935 по 1997 год. В 1998 году после того, как клубу не удалось договориться с ВСО «Спартак» о правах на эмблему, ФК «Спартак» поместил на эмблему мяч.
Чемпионат 05:52
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«Наше общество тоже должно на что-то жить». Ловчев готов обсудить со «Спартаком» условия возвращения старой эмблемы

Sport24.ru 07:11 
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«Спартак» может вернуть классическую эмблему к 100-летию клуба

Спорт-Экспресс 06:02
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СМИ: «Спартак» может вернуть старую эмблему в 2022 году

Sportbox.RU 05:35
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