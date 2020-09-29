Эмблема «Спартака» без футбольного мяча использовалась в разных вариациях с 1935 по 1997 год. В 1998 году после того, как клубу не удалось договориться с ВСО «Спартак» о правах на эмблему, ФК «Спартак» поместил на эмблему мяч.