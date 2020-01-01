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«Спартак» обыграл «Ротор» в матче РПЛ
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В пятом туре Российской премьер-лиги московский «Спартак» победил волгоградский «Ротор». Матч прошел в Волгограде и завершился со счетом 1:0. Гол забил Зелимхан Бакаев (54, пен.).В источнике
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«Ротор» встречается со «Спартаком» на «Волгоград Арене» — онлайн-трансляция

V1.ru 13:56
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«Спартак» выиграл 3 из 5 матчей в РПЛ, одолев «Ротор» в гостях (1:0)

Sports.ru 13:26
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«Ротор» уступил «Спартаку» 1:0 на своем поле в матче 5 тура чемпионата России

КП - Волгоград 13:25
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