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«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ
Нева Спорт
  • Моя Москва.онлайн0:35
  • Мой Брянск0:47
Следующий домашний матч "Спартака" пройдет без болельщиков.В источнике
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Куман и трансферы «Барсы», фанатку «Спартака» закрыли, «Краснодар» против судей, дебют Кокорина опять отложен и другие новости утра

Sports.ru 00:00
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Смертин прокомментировал решение РФС наказать «Спартак» закрытием трибуны

Soccer.ru вчера в 12:07
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Смертин: «Спартак» в случае рецидива будет гораздо жестче наказан за расизм на трибунах

ТАСС Спорт вчера в 12:24
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