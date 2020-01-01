НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата РоссииКомитет по этике рассмотрит заявления Федуна, Юрана и Мурзагулова«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»Тедеско вернулся и победил: «Спартак» выиграл первое дерби сезонаПять фишек РПЛ: почему «Уфа» хочет сняться и зачем Попов ушёл в «Сочи»ГлавноеСМИ сообщили о переходе футболиста «Лиона» в «Спартак»Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта«Бавария» победила «ПСЖ» и выиграла Лигу чемпионовГазизов: восстановление футболиста Кокорина в «Спартаке» затянулосьПСЖ интересуется форвардом «Барселоны» СуаресомCT news«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛНева Спорт223Моя Москва.онлайн0:35Мой Брянск0:47Следующий домашний матч "Спартака" пройдет без болельщиков.В источнике Комментировать193Подробнее о событии Смертин прокомментировал решение РФС наказать «Спартак» закрытием трибуныSoccer.ru 12:07Смертин - о закрытии трибуны «Спартака»: такие ситуации возникают из-за недостатка образованияФутбол России 13:24Смертин: «Спартак» в случае рецидива будет гораздо жестче наказан за расизм на трибунахТАСС Спорт 12:24рекламаЕщё по теме«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата РоссииКомитет по этике рассмотрит заявления Федуна, Юрана и Мурзагулова«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Локомотивом»Тедеско вернулся и победил: «Спартак» выиграл первое дерби сезонаПять фишек РПЛ: почему «Уфа» хочет сняться и зачем Попов ушёл в «Сочи»ГлавноеСМИ сообщили о переходе футболиста «Лиона» в «Спартак»Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта«Бавария» победила «ПСЖ» и выиграла Лигу чемпионовГазизов: восстановление футболиста Кокорина в «Спартаке» затянулосьПСЖ интересуется форвардом «Барселоны» СуаресомНовости